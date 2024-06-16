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BTS バンタン カプホ　カップホルダー54個セット　おまけ
商品番号 S65312406916
商品名

BTS バンタン カプホ　カップホルダー54個セット　おまけ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,565 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前、集めていたものになります。54個セットです。ケースから出して箱に入れて発送します。ケースに入れて保管しておりましたが経年劣化ございます事をご了承下さい。一緒にもらったりしたトレカなどがいくつかありますので（メンバーはバラバラです）そちらおまけとして付けます。画像希望の方はコメントして下さい。ジャンル···韓流/KPOPグッズ種類···その他
http://narcologia.ru/goods/approximate961120.html
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