水滴 ② 銅製水滴 華石 鐘音

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水滴/書道銅製水滴②明治金工華石銘鐘音サイズ高さ約6cm(蓋含む)巾約9.5cm(注ぎ口～取手）胴体部の巾約5cm長期間自宅保管でしたので、経年による擦れ、汚れや風合いは画像にてご確認ください。状態を画像でご確認の上、ご了承頂ける方のご購入をお待ちしておりますm(__)m※自宅保管品となりますので神経質な方はご遠慮ください。書道・習字用品···その他