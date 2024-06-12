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サッカー　フィギュア　まとめ売り
商品番号 U68138531627
商品名

サッカー　フィギュア　まとめ売り
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,110 円
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商品詳細

+25体追加しました！(画像の画像です)全部で１７７体です。ジャンル（スポーツ選手）...サッカーコリンシアンミニチュアーズ１５２体まとめて保管しておりましたのでキズや汚れ、ホコリ等ありますので状態をお気になさる方はご購入をご遠慮ください。袋に入れてまとめて発送致します。段ボールでの発送です。バラ売り不可お値下げ不可即購入OKです(^^)どうぞよろしくお願い致します。
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