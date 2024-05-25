【バッグ】CB-GO61KP Roland 純正 GO piano用

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※GOpiano本体も出品中です。まとめ買い機能を活用できます。Roland製の純正バッグの出品です。3回キーボードの運搬に使用しました。GO:PIANOGO:PIANOwithAlexaBuilt-inGO:KEYSJUSTYHK-100上記の専用キャリング・バッグCB-GO61KPは、61鍵タイプのGO:PIANO、GO:KEYSなどの持ち運びや収納に便利な専用キャリング・バックです。楽器本体の収納部分とは別に大型のポケット付きで、ACアダプターや小型なペダル等の収納もできます。譜面立てや菊倍判サイズの楽譜が入る内ポケットもついています。GO:シリーズ61鍵モデル専用キャリング・バッグ（HK-100JUSTYにも対応）バッグ内側と外側にアクセサリーや楽譜の収納に便利なポケットを装備バックパックストラップ付、背負いも可能