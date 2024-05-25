BLACKPINK 公式ペンライトVer.2

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商品詳細
※4.9のコンサートの当日のみ使用しました。※1回のみの使用となります。※箱中に傷があります。BLACKPINKWORLDTOURBORNPINKBLACKPINKの公式ペンライトVer.2です。公式グッズです。注文後すぐに発送可能です。お値引き✖️即購入◎#BLACKPINK#ブラックピンク#ブラピジャンル···韓流/KPOP
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