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ミッシャ　額入りポスター　黄道十二宮　アール・ヌーヴォー
商品番号 V88304642499
商品名

ミッシャ　額入りポスター　黄道十二宮　アール・ヌーヴォー
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チェコ出身のアール・ヌーヴォーを代表する画家アルフォンス・ミュシャのポスターをチェコのミュシャ美術館で購入しました。帰国後に額に入れて飾りました。『黄道十二宮』アール・ヌーヴォーの柔らかな曲線が美しい絵画です。装丁も絵画によく合っていると思います。額外寸:約108cm✖️760cm✖️2cm絵:約83cm✖️62cm大きなサイズです。撮影時、光の加減が難しくて何枚も撮りました。表面はきれいですが、額裏に経年劣化のシミがあります。写真をご覧になっていただきご購入をお願いいたします。額の箱に入れて送ります。額だけの金額も写真に撮りましたので参考になさってください。外国人/人気アーティスト···ミュシャ絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···宗教・神話主な画材···その他#アール・ヌーヴォー　#ミュシャ　#黄道十二宮　#額入り　#インテリア　#アート
http://narcologia.ru/goods/encourage323072.html
http://narcologia.ru/goods/moisture782669.html
http://narcologia.ru/goods/freezer92398.html
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