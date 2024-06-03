ミッシャ　額入りポスター　黄道十二宮　アール・ヌーヴォー

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チェコ出身のアール・ヌーヴォーを代表する画家アルフォンス・ミュシャのポスターをチェコのミュシャ美術館で購入しました。帰国後に額に入れて飾りました。『黄道十二宮』アール・ヌーヴォーの柔らかな曲線が美しい絵画です。装丁も絵画によく合っていると思います。額外寸:約108cm✖️760cm✖️2cm絵:約83cm✖️62cm大きなサイズです。撮影時、光の加減が難しくて何枚も撮りました。表面はきれいですが、額裏に経年劣化のシミがあります。写真をご覧になっていただきご購入をお願いいたします。額の箱に入れて送ります。額だけの金額も写真に撮りましたので参考になさってください。外国人/人気アーティスト···ミュシャ絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···宗教・神話主な画材···その他#アール・ヌーヴォー #ミュシャ #黄道十二宮 #額入り #インテリア #アート