MOMOOLA ロールピアノ 88鍵盤

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MOMOOLAロールピアノ88鍵盤電子ピアノ折りたたみBluetooth機能付き128種類音色128種リズム15デモ曲スピーカー内蔵フットペダル付き子供用練習鍵盤楽器●2021年3月に8,000円程で購入されたものを譲り受けましたが使わないので出店します。●譲り主は3回ほど使ったそうです。●内容:ロールピアノ本体、ACアダプター、充電ケーブル、フットペダル、取扱説明書(画像参照)●専用箱にお入れしてお送り致します。