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- 髙橋和 「アルパを弾く人」 水彩スケッチ
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商品詳細
絵画の種類...水彩画形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...水彩絵の具額縁サイズ幅：51.9cm高さ：40.5cm奥行：2.1cm・岩手県出身の女流画家による、1998年にペルー取材旅行で制作した作品です。・中古品ですのでご理解を頂いた上でのご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/symmetric459345.html
http://narcologia.ru/goods/protein732734.html
http://narcologia.ru/goods/marshal774580.html
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