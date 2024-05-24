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専用　OD-9 OVERDRIVE
商品番号 U28962802787
商品名

専用　OD-9 OVERDRIVE
ブランド名 マクソン
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OD-9OVERDRIVEMAXON定価：¥20000#MAXON#OD_9OVERDRIVE種類...エフェクター・プロセッサー中古品になりますが、状態は比較的綺麗です。個人的には非常にコスパの高いTS系だと思います。
http://narcologia.ru/goods/pompous172923.html
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