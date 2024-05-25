Busker's ストラトキャスター BST-STD

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商品詳細
閲覧ありがとうございますm(__)m☆大放出中!!☆Busker'sストラトキャスターBST-1Rです。軽量!!2.7kg・ピックガードのシールはそのままです、・弦は新品です、・軽いです！・通常使用なんら問題ございません(*^^*)・パーツは全て純正です、・ノーマルでもカスタムでも自在です！素晴らしい個体だと思います、手持ちギターが増えすぎたのでお譲りしたく出品いたします(^^)個人なのでncnrでお願い致しますm(__)m
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