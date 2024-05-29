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TAKAHIRO直筆サインチェキ＆武道館★銀テープ
商品番号 D74567644523
商品名

TAKAHIRO直筆サインチェキ＆武道館★銀テープ
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなりレア品★直筆サイン入りチェキ前のサインなので　手に入らないです。オマケで　2023武道館のサインメッセージ入り銀テープ(ワンカット分)お付けします⚠ハンドタオルは、付きません⚠
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