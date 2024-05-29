TAKAHIRO直筆サインチェキ＆武道館★銀テープ

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商品詳細
かなりレア品★直筆サイン入りチェキ前のサインなので 手に入らないです。オマケで 2023武道館のサインメッセージ入り銀テープ(ワンカット分)お付けします⚠ハンドタオルは、付きません⚠
http://narcologia.ru/goods/sucrose698340.html
http://narcologia.ru/goods/perforce657465.html
http://narcologia.ru/goods/competitive454281.html
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