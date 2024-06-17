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【・美品】オーディオテクニカ AT2020 コンデンサーマイク
商品番号 L71587132577
商品名

【・美品】オーディオテクニカ AT2020 コンデンサーマイク
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年11月に新品購入後、1カ月程使用しました。その後は外箱に入れ、暗所で保管していました。マイク、マウンター、外箱、説明書が納入品となります。（ソフトケースはありません。）おまけとして、別途購入した①GRANPROポップガード替えゴム付き（2000円相当）②オーディオテクニカキャノンケーブルATL458A/3.0マイクケーブルxlrケーブル3.0ｍオス-メス（3000円相当）をお付けします。#オーディオテクニカ#audio_technica#AT2020#コンデンサーマイク#配信#実況
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