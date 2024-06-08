YAMAHA ビブラフォン YV600C

ヤマハビブラフォンYV600Cとても美しい音色です♬半音部の共鳴管を外してありますが、違和感なく演奏できます。ご自宅での練習等にいかがでしょうか佐川急便にて発送予定手渡しも可能です。※半音部分の共鳴管が付属しないため、前回販売させて頂いた同機種(YV600C)の半額にて出品致しました。#ヴィブラフォン#ヴィブラフォーン#鉄琴#マリンバ#シロフォン#グロッケン#ヒーリング#ヒーリングミュージック#癒し #瞑想