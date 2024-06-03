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Suhr S-S-H ピックアップセット ML×2 SSH53mm zebra
商品番号 Y71710246829
商品名

Suhr S-S-H ピックアップセット ML×2 SSH53mm zebra
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプアクセサリー・パーツ···ピックアップご覧いただきありがとうございます。サーのピックアップML（現V63+）ネック用が2個、ブリッジハムバッカーSSHのゼブラ1個のシンシンハムセットです。中古品です。リード線の長さはMLが約黒21cm白24、約黒14cm白17cmSSHが1番短い黒線で約20cmのため通常ストラト配線では充分かと思います。※センター（ミドル）ピックアップはRWRPではありませんので、ハーフトーンでハムキャンセル効果は得られません。個人的にセンターRWRPではないハーフトーンが好きな為です。ご了承ください。おまけでエイジドホワイトのシングル用ピックアップカバーと高さ調整用ゴムブッシュをお付けします。あくまでおまけとお考えください。その他気になる点がございましたらお気軽にコメントしてください。
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