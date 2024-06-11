☆絵画☆作者不詳 サイン有 日本画30号 六月の頃 共シール☆J13 ...

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絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...その他額寸法★約86×112作品寸法★約65×90・アクリル板が付属しています。・額に少しスレがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。