廃盤 美品 メンテナンス済 ヤマハ トランペット YTR-2335S 銀メッキ

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#ふとサル楽器お値下げは可能な範囲でご対応したいと考えておりますのでご希望の場合はコメントにて希望金額をお伝え下さい。コメントのやり取り中に他の方にご購入頂いた場合は購入された方を優先致しますのでご了承ください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)【商品概要】メーカーYAMAHAヤマハ【アイテムカテゴリー】トランペット管楽器 トランペットB♭管シルバーメッキ銀メッキ【モデル】YTR-2335SYTR2335S【ケース】純正ハードケース 【付属品】マウスピースYAMAHA純正11B4説明書、保証書【キズ、汚れ、ヤケ】こちらの商品は中古品になりますが、専門業者によるメンテナンス品になります。多少の使用感はございますが、へこみなども見受けられず、目立つような傷や汚れはなく比較的美品ですのでまだまだ使用出来る状態の商品になります。あくまでも主観になりますので、お写真よくご確認ください。【梱包】プチプチやダンボール(リサイクルダンボール含む)・巻ダンボール、ラップなど必要に応じて梱包致します。種類...トランペット