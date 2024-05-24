sadowsky サドウスキー NEOSTORAP ストラップ Sサイズ

サドウスキーのコンフォートストラップ、Sサイズです。目立った汚れもなく状態は良いともいますが個人主観なので画像でご判断ください。大幅な値下げ要求(2割以上)はご遠慮ください。値下げに関してはタイミングを見て行います。出品時現在状態含め同一商品で最安値出品しておりますのでご了承くださいませ。個人保管品ですのでご理解の上お手続き下さい。■ギター\u0026ベース用ストラップ■ブラック■Sサイズ■長さ：約91cm-約104cm■～メーカーサイトの解説より～弾性に優れたネオプレンをナイロンで覆った特殊素材をショルダー部分に採用。約10Cmのワイドなショルダー部で，ギター,ベースの重さを和らげます。肩に掛けた際の\"衣類のつっぱり\"や\"違和感\"がありません。ストラップ部分の穴サイズを約10ｍｍと大きめに取っているので、各メーカーのギター、ベースに対応できます。



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