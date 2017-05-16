八尾限定★清水翔太 insomnia Tシャツ★武道館

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商品詳細
サイズ確認のために開封しましたが、大きすぎたので出品します。開封の際に畳みジワが気になったので、一度洗濯しましたが着用はしておりません。＋5555円で新品未開封の八尾限定タオルも販売可能です。タオルのみ購入希望の方は6666円で承ります。10/11までの購入で、武道館公演までにお届け可能です^^（金曜日公演は11日、土曜日公演は12日までのご購入をお願い致します。※らくらくメルカリ便発送の場合）
http://narcologia.ru/goods/composite305654.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical627701.html
http://narcologia.ru/goods/encourage666872.html
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