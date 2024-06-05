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ボビーシューフリューゲルホルンマウスピース
商品番号 N46123677038
商品名

ボビーシューフリューゲルホルンマウスピース
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げいたしました。カップ容量　VDリム内径　　16.54スロート径　4.40jazzプレーヤーのボビーシュー監修のフリューゲルホルンマウスピースです。新作YFH8310ZSを購入した時に付属していたマウスピースです。以前から、自分が使用しているマウスピースがあるので未使用のまま売却したいと思います。ケースは、ありませんのでパック包装で送ります。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly242784.html
http://narcologia.ru/goods/peroration438015.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial263816.html
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