ボビーシューフリューゲルホルンマウスピース

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商品詳細
値下げいたしました。カップ容量 VDリム内径 16.54スロート径 4.40jazzプレーヤーのボビーシュー監修のフリューゲルホルンマウスピースです。新作YFH8310ZSを購入した時に付属していたマウスピースです。以前から、自分が使用しているマウスピースがあるので未使用のまま売却したいと思います。ケースは、ありませんのでパック包装で送ります。
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