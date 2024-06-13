エジプト　木彫　水注　貴重　P65-3

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大きさは、１５Dx21Hセンチ。絵柄から、古いエジプトの水注と思います。（一ヶ所削られ、注口になっております。）木は、古代エジプトで神像、玩具、工具、家具等に、使われた固いしっかりしたアカシアと思います。内側には削られた跡があります。