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- 5個セット ポケモン 拡張パック未開封BOX用 マグネットボックスローダー 新品
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商品詳細
【商品仕様】・マグネット式なので、着脱簡単・厚み6mmの高級アクリル素材を使用(UV98.8%カット)・本体サイズ:約159*90*62mm・枠サイズ:約147*78*50mm (空間少し余裕があって、大切なBOXに圧迫しません)・シュリンク付きも収納可能【配送方法】プチプチ梱包し、ダンボール箱で発送#画像のカードBOXは付きません【検索用】ポケモンカード遊戯王カード拡張パックスカーレットEXVSTARユニバースイーブイヒーローズ双璧のファイター白銀のランス漆黒のガイスト仰天のボルテッカー蒼空ストリーム
http://narcologia.ru/goods/seamless930229.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei136671.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation486821.html
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