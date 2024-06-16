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5個セット　ポケモン　拡張パック未開封BOX用　マグネットボックスローダー　新品
商品番号 H90572828536
商品名

5個セット　ポケモン　拡張パック未開封BOX用　マグネットボックスローダー　新品
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品仕様】・マグネット式なので、着脱簡単・厚み6mmの高級アクリル素材を使用(UV98.8%カット)・本体サイズ:約159*90*62mm・枠サイズ:約147*78*50mm　(空間少し余裕があって、大切なBOXに圧迫しません)・シュリンク付きも収納可能【配送方法】プチプチ梱包し、ダンボール箱で発送#画像のカードBOXは付きません【検索用】ポケモンカード遊戯王カード拡張パックスカーレットEXVSTARユニバースイーブイヒーローズ双璧のファイター白銀のランス漆黒のガイスト仰天のボルテッカー蒼空ストリーム
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