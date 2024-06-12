米津玄師ライブグッズ7点セット

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ライブ会場で購入したツアーグッズです。写真は10枚しか載せれないので、気になるシワや箱に傷がある所をピックアップして載せました。⚫️空想スマホストラップ黒 新品未使用です！≪7点セット≫①HYPEネックレス (1度使用.箱に傷あり)②HYPEトートバッグ (新品.袋に入ったままの状態の為シワ.折れ有り)③空想 トートバッグ (新品.袋に入ったままの状態の為シワ.折れ有り)④「KICKBACK」CD(デッキには入れてない)⑤空想 ガチャ (新品.未使用)⑥ラバーブレス (新品.未使用)⑦空想スマホストラップ黒(新品.未使用)・7点セット。・らくらくメルカリ便 匿名配送。・即購入OK。・発送日は即日〜翌日になります。・バラ売りは送料が高くなってしまう為申し訳ありません。・素人自宅保管の為、完璧な状態を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。ご覧いただきありがとうございますm(__)m#米津玄師ライブグッズ#米津玄師#米津玄師CD#まとめ売り#限定グッズ#お買い得#スマホショルダー