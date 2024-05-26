ヤマハスネアドラム　SD065G

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商品詳細
このヤマハスネア065Gの製造年は1980年頃。材質はバーチでYD9000シリーズの材質と同じと聞いています。塗装はナチュラルで薄い塗装。この065Gの一番の特徴は「切削リム」が装備されていること。この切削リムは強度が売りというようなことが当時のカタログに書いてあった記憶があります。傷も汚れもあります。スナッピー1本切れてます。状態は、写真でご確認をお願いします。古い物で傷も汚れもあります。ご理解をしていただける方のご購入、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/waveform311517.html
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