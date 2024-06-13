ウクレレ COTONE コトネ CS5C

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【メーカー/ブランド】COTONEコトネ【商品】ウクレレ【型番】CS5C【状態】動作確認済み、簡易清掃、消毒済美品です【付属品】ORCAS（オルカス）ハードケースMORRIS（モーリス）カポLouis（ルイス）クリップチューナーストラップ【発送について】プチプチ、ラップで発送で発送いたします。※こちらの商品は1点ものになります。※他サイトと同時に販売していますので、予告なく終了する場合があります。※その他色んな商品を取り扱っておりますので是非ご覧になってください。#のぶにい古物許可証第901161910054号福岡県公安委員会