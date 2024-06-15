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キハダSR
商品番号 P84803397743
商品名

キハダSR
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,315 円
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商品詳細

トリプレットビートのBOXで当ててすぐにスリーブに入れましたので、極美品です。なにか気になることがありましたら、気軽に質問してください！
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