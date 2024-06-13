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バオッキーvstar sar 5枚
商品番号 P27594524455
商品名

バオッキーvstar sar 5枚
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素人目線では比較的綺麗かと思いますが小さな白かけ等がある場合もある為念のためプレイ用でお願いします☆写真でご確認ください。気になる箇所があればお問い合わせください。どうしても写真判断になりますので中古品であることをご了承の上ご購入お願いいたします。即購入オッケー☆
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