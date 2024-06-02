十二代田原陶兵衛作　萩焼花生　花瓶

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商品詳細
萩焼 十二代田原陶兵衛作の花生けです。やや汚れがありますが疵はありません。時間が経ち(1965-1970年頃の作)、落ち着いた雰囲気になりました。サイズは、高さ約26.5cm胴部の径は約15cm。共箱に汚れ、軽い疵があります。写真の花台は含みません。
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