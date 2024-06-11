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アイアンマン マーク3 ホットトイズ ムービー マスターピース ダイキャスト
商品番号 C86269775586
商品名

アイアンマン マーク3 ホットトイズ ムービー マスターピース ダイキャスト
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 9,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

週末価格週明けに21000円に戻します。【商品名】ホットトイズhottoysムービー・マスターピースDIECASTアイアンマンアイアンマンマーク31/6スケールダイキャスト製【補足】中古品になります。箱とブリスターの特性上、ホコリと汚れが一部ございます。頭部の一部に目立ちませんが白い汚れ？があります。（4枚目参照）本体の足部分の一部にホコリがありますが、掃除で除去可能です。（5枚目参照）付属パーツの一部のはめ込み箇所に汚れあり。（7枚目参照）発光ギミックは未確認です。電池もないので、予めご了承ください。中古品になりますので、新品をお求めの方はご注意ください。その他、取引に関する不明点はプロフィールをご覧ください。フィギュア種類...アクションフィギュア性別...男スケール...1/6
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