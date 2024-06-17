【最終値下げ】長谷川慎 着用 ニューエラ×ヨウジヤマモト

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NEWERA✖️yohjiyamamoto長谷川慎くんがよく被っていたトゥルーパーハットです。フライトキャップ二回くらい使ったきり出番がなかったため出品します。出回り少ないので慎くん推しの方はぜひ！EXILEHIROATSUSHITAKAHIROMAKIDAIUSAAKIRA松本利夫橘ケンチTETSUYA黒木啓司NESMITHSHOKICHINAOTO小林直己岩田剛典白濱亜嵐関口メンディー世界佐藤大樹/眞木大輔MATSUKENCHIKEIJI三代目JSB今市隆二登坂広臣岩ちゃん直人NAOKIELLY山下健二郎GENERATIONS小森隼白濱亜嵐佐野玲於メンディー中務裕太片寄涼太数原龍人DreamAmiAyaSHIZUKAErieHappiness川本瑠SAYAKAMIYUUYURINO藤井夏恋須田アンナFlower佐藤晴美重留真波中島美央坂東希藤井萩花鷲尾伶菜E-girls石井杏奈武部柚那山口乃々華DOBERMANINFINITYSWAYKAZUKIGSP-CHOKUBO-CTHERAMPAGE武智海青岩谷翔吾RIKIYAZIN神谷健太与那嶺瑠唯山本省吾青山陸川村壱馬吉野北人浦川翔平藤原樹長谷川慎龍鈴木昴秀後藤拓磨