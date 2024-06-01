GALAXYスマートショルダー 新品未開封 マンウィズ man with ...

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商品詳細
※24時間以内に発送します！紐はオレンジmanwithamissionマンウィズアミッションギャラクシースマートショルダーホームページより引用【WorldTour2023~WOLVESONPARADE~】大人気のバッグシリーズから今回はスマートショルダーの登場です。バッグ本体は宇宙の総柄にオリジナルネームのデザインで、メインの収納部はバネがま口で片手の開け閉めが出来ます。フロント部分にはマグネットを使用した開閉ギミックで、こちらもワンタッチでの開閉が可能です。ストラップ部分の紐は長さ120cm太さ10mmと存在感抜群。そしてこのバッグは、バッグ本体とストラップ部分を個別での使用も可能。バッグはバッグインバッグとして小物入れ、ストラップは付属パーツを使ってスマホショルダーにと使い方はあなた次第。なんと紐は全16色！！まさにGALAXY！！是非ゲット！！サイズ：12×20cm（ポーチ）幅約1cm×全長約120cm（ストラップ）素材：ポリエステル100%(ポーチ)、プラスチック(特殊ボタン)、鉄(バネ口)ポリエステル65％／綿35%(ストラップ)、亜鉛合金(金属パーツ)、塩ビ(ストッパー)※3,4,5枚目は参考画像です。トーキョータナカ スペアリブ ジャンケンジョニー サンタモニカ カミカゼボーイ他にバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください！エルレガーデンマキシマムザホルモンキングヌーワンオクアレキサンドロスモノアイズワニマwanima10-FEET好きな方もいかがですか？No.2354-机下
http://narcologia.ru/goods/monophonic983512.html
http://narcologia.ru/goods/procurement209133.html
http://narcologia.ru/goods/peroration159615.html
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