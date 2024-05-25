【未開封】　海外版　ポケモンカード　EVOLVING SKIES BOX

新品未開封 ポケモンカードBOXEVOLVINGSKIES海外版⭐️海外の知人より譲っていただきました⭐️シュリンク付日本への発送時によるキズ、へこみ、割れ等ございます状態に関しましては画像をご確認下さい⚠️新品未開封品ですが、購入後のトラブルを避ける為に、海外製品ということを充分ご理解、ご了承頂ける方のご購入をお願い致します又、購入後のキャンセル思っていたのと違うという理由での対応も致しかねますのでご了承ください⭐️お値下げ交渉不可⭐️即購入okですボックスパックシングル···ボックス(box)



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