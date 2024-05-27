コピック Ciao 45本＋ マルチライナー5本セット

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あまり出ない色もあれば、2本ダブってる色もあります。品番は画像参照です。一応カラーも下に書いておきます。頑張ったので見て欲しいです\u003e_\u003c虹色？の配列です。R05R22RV06RV13(2本)R11R00V000RV000YR16YR61E31E11YR00E53YR23Y15(2本)YG00Y11YR31Y21E50E000YG63G07G14YG23BG34G000BG05(2本)B02BG01B12BV23V06BV13B63BV000BV31B60100E71C-1C-20(2本)マルチライナーBLACK0.1mmSEPIA0.1mmCobalt0.1mmlavender0.1mmPink0.1mmバラ売り可何かあったらコメントよろしくお願いします。