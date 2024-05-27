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アフリカンパーカッション　打楽器　サンバン
商品番号 E14290232569
商品名

アフリカンパーカッション　打楽器　サンバン
ブランド名 Espare
特別価格 税込 12,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アフリカの民族楽器サンバンになります。音出し良好です。多少の使用感ありますがまだまだお使い頂けます。送料無料です。詳しい知識がなく詳しいことは分かりません。
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