ポケモン レイジングサーフ boxシュリンク付き+6枚

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商品詳細
ボックスパックシングル···ボックス(box)+6枚種類···ポケモンカード(ポケカ)1BOX未開封シュリンク付きになります。6枚おまけについています。トラブル防止の為、返品交換はできかねますので、ご了承ください。また、初期キズ等が気になる方はご遠慮ください。宅急便コンパクトにて発送致します。シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット
http://narcologia.ru/goods/stair508800.html
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