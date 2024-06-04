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ホットトイズ パワーポーズ アイアンマン マーク42 トニースターク
商品番号 L25967489557
商品名

ホットトイズ パワーポーズ アイアンマン マーク42 トニースターク
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズのアイアンマンマーク42パワーポーズ版です。電池は新品に入れ替え済です。右足の差替えでバトルポーズと飛行ポーズで飾れます。ガラスケースで素立ちで飾ってましたので関節等の緩みはございません。パーツ欠品無し。6枚目の画像に写っているものが全てです。箱無し。すり替え防止の為に返品交換は受け付けませんのでご了承下さいませ。最安出品ですので早い者勝ちで。コンビニ払いの方の支払いは24時間以内でお願いします。支払い時間によっては発送が翌日になる場合が有りますのでご了承くださいませ。基本15時ぐらいまでの決済確認で当日便にて発送致します。#アイアンマン#トニースターク#ロバートダウニーJr#スパイダーマン#ホットトイズ#アベンジャーズ#インフィニティウォー#マイティソー#ニックフューリー#シークレット・インベージョン#エンドゲーム#アイアンマン3
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