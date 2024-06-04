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☆ ロイヤルカナン猫用腎臓サポートドライ　2kg
商品番号 F73872849039
商品名

☆ ロイヤルカナン猫用腎臓サポートドライ　2kg
ブランド名 ロイヤルカナン
特別価格 税込 1,843 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ロイヤルカナン猫用腎臓サポート　　　　ドライ　2kg猫用食事療法食　新品未開封＊消費期限　2024年2月6日(フードを変えた為出品します)☆おまけ　AIM30サプリメント　＊消費期限2024年3月　箱は開封してあり5本入っていま　　　　す必要な猫さんの元に届きます様に。#ロイヤルカナン#猫腎臓食#療法食#猫腎臓サポートペットの種類···猫フードの特徴···ドライタイプ
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