☆ ロイヤルカナン猫用腎臓サポートドライ　2kg

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商品詳細
☆ロイヤルカナン猫用腎臓サポート ドライ 2kg猫用食事療法食 新品未開封＊消費期限 2024年2月6日(フードを変えた為出品します)☆おまけ AIM30サプリメント ＊消費期限2024年3月 箱は開封してあり5本入っていま す必要な猫さんの元に届きます様に。#ロイヤルカナン#猫腎臓食#療法食#猫腎臓サポートペットの種類···猫フードの特徴···ドライタイプ
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