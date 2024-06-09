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ヒルズ猫用療養食　尿ケアc/dフィッシュ入り　4kg　賞味期限2023年10月
商品番号 E16348141636
商品名

ヒルズ猫用療養食　尿ケアc/dフィッシュ入り　4kg　賞味期限2023年10月
ブランド名 ヒルズ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まとめ買いしましたが、食べ切れないのが確実になったため出品することとしました。
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