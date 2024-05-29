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si:m ブラウス
商品番号 P49182798219
商品名

si:m ブラウス
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地季節感...春,秋,冬シームのブラウスです。ややクリームがかったホワイトです。袖がゴムになっており、着たときのデザインがかわいいです。お仕事やフォーマルな会におすすめです。
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