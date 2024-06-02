【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M

中古品です。数回のみ使用。そごうで購入しました。・重さ：600g ・ポケット数：内部：オープンポケット×1 ・開閉方式（ファスナー・マグネットなど）：オープン ・横幅（W）：(上部）35cm（下部）28cm ・高さ（H)：22cm ・マチ（D）：12cm・素材：牛革ヌメ革へのご理解のある方におすすめします。小さく畳んで発送が難しいので、出来るだけ形が崩れないよう段ボールにて発送いたします。そのため過剰な値下げはご容赦ください。よろしくお願い申し上げます。フォローして頂けたら100円引きさせて頂きます。よろしくお願い致します。



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