  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
商品番号 A15511302364
商品名

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
ブランド名 ゲンテン
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

中古品です。数回のみ使用。そごうで購入しました。・重さ：600g ・ポケット数：内部：オープンポケット×1 ・開閉方式（ファスナー・マグネットなど）：オープン ・横幅（W）：(上部）35cm（下部）28cm ・高さ（H)：22cm ・マチ（D）：12cm・素材：牛革ヌメ革へのご理解のある方におすすめします。小さく畳んで発送が難しいので、出来るだけ形が崩れないよう段ボールにて発送いたします。そのため過剰な値下げはご容赦ください。よろしくお願い申し上げます。フォローして頂けたら100円引きさせて頂きます。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recuperation297721.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful916151.html
http://narcologia.ru/goods/perforce374965.html

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
アマーノ トートバッグ M｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
アマーノ トートバッグ M｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
アマーノ トートバッグ M｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
アマーノ トートバッグ M｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
アマーノ トートバッグ M｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
アマーノ トートバッグ M｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
アマーノ トートバッグ M｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
アマーノ トートバッグ M｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
アマーノ トートバッグ M｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
アマーノ トートバッグ M｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
驚きの値段で ゲンテン アマーノ M チャ トートバッグ - www ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
即発送可能】 本日限定最終価格gentenトートバックアマーノM トート ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
新品未使用】genten ゲンテン アマーノ トートバッグ M ヌメベージュ ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
アマーノ トートバッグ M｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...

【美品】ゲンテン　トートバッグ　アマーノ　M
genten ゲンテン バッグ アマーノ M 美品-

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru