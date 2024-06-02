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SALE☆美品☆【TIFFANY\u0026Co.】ダブル　ルーフ　バングル　521
商品番号 E21514749007
商品名

SALE☆美品☆【TIFFANY\u0026Co.】ダブル　ルーフ　バングル　521
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 9,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号：T371Z521⭐️在⭐️庫⭐️整⭐️理⭐️S⭐️A⭐️L⭐️L⭐️⭐️⭐️⭐️　＊7/28金）23:59終了予定　　＊各種割引対象外　　＊終了後の価格：２４，０００円に変更　⭐️⭐️⭐️⭐️在⭐️庫⭐️整⭐️理⭐️S⭐️A⭐️L⭐️L⭐️#てぃふぁ美↑ティファニー全商品#てぃふぁ美_ブレスレット_バングル#てぃふぁ美_希少_ヴィンテージ商品⭐︎正規品⭐️匿名配送⭐️24時間以内配送予定■クリーニング・磨き作業について詳細はプロフィールをご確認ください♪＊時間をかけて綺麗にしております。■ブランド・TIFFANY\u0026Co./Tiffany/tiffany/ティファニー■ジャンル・ブレスレット/バングル/腕輪■対象・男性/メンズ・女性/レディース・男女兼用ユニセックス■状態【目立った大きな傷なし】写真で状態をご確認くださいませ。＊USDのため、細かな傷などあり。■サイズ・腕周り　　：約18cm・総重量　　：約13g＊素人寸法のため誤差が生じる場合がございます。■素材シルバー/925/AG/スターリングシルバー/Ag/silver■付属品・①ティファニー専用箱/空き箱　　　：無・②ティファニー専用袋/保護袋/巾着袋：無・③ティファニー専用紙袋/ショッパー：無・④ティファニー専用リボン　　　　：無＊撮影で使用したものは付属品に含まれません。＊①と②は別途2,000円でお付け可能です。※商品の特性上モニターの発色具合や、撮影時の照明により、色合い・傷など異なって見える事がございます。※USEDのため、細かな傷や劣化などがございます。神経質な方はお控えください。■取扱商品・Tスマイル　・バイザヤード・オープンハート・ナロー_１８３７・アトラス・パロマピカソ_キス_ラビングハート・リターントゥ_ハート・New_York_ニューヨーク・シグネチャー・リーフ・カットアウト■取扱ジャンル・ネックレス/ペンダント・リング/ring/指輪・ピアス/イヤリング…
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