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367. Hear felt レディース ジャケット
商品番号 D51567445990
商品名

367. Hear felt レディース ジャケット
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

heartfelt¥42,000アウトレットにて購入レディースジャケット羽織り日本製メイドインジャパンきちんと感のあるジャケットです。パンツでもスカートでも。2度着用のみ美品ブラック系ブラウン系も出品しています。【表示サイズ】42【平置き実寸（cm）】着丈　56背中中心採寸肩幅　39.5身幅　45.5袖丈　62※素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。#hanaトップス一覧はこちら　自宅保管・素人検品の物になります。　　見落としがあるかもしれないので、個人保管品あることをご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。　　　梱包の関係で、お知らせなく、ゆうゆうメルカリ⇄らくらくメルカリ便に変更する場合がございます。　　　梱包には手元にあります新品では無い箱や袋などを使用させていただく場合もございます。また、送料を抑えるためにコンパクトな梱包になります。ご了承くださいませ。#栗原はるみ　#kuriharaharumi#チェックシャツ#ナチュリラ　#リンネル#オローネ#マーガレットハウエル#ヤエカヤラ#無印良品#MUJI#イチ　#サンバレー#ZARA　#nikoand#studioCLIP#sm2grin#ミズイロインド　#ネストローブ#prit　#ehko#オーチバル#セントジェームス#ジャーナルスタンダード#アーバンリサーチ#ナノユニバース　#キナリノ#ユナイテッドアローズ#イエナ　#IENA#トゥモローランド#ヒューマンウーマン#NATURALLAUND#ナチュラン#リンネル#sunnyclouds#サンバレー#イチ#ichi#エスオー#SO#リラシク#08mab#dgy#ディージーワイ#ショップチャンネル　#QVC#プラステ#PLST
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