名入れ♡キラキラバタフライ 蝶々 ハート✨ゴージャス イニシャル ネックレス

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⚠️いきなり購入不可商品！ご購入前に必ずプロフィールと商品説明一読してからコメントをお願い致します。⚠️長さやご希望のカラーにより在庫切れもございますので必ずコメントをお願い致します。一点一点手作りで大好評の為、発送まで平均1ヶ月〜2ヶ月前後お時間を頂いております。⚠️現在コロナの影響でそれ以上かかってしまう場合もございます。記載よりお時間かかる場合や、早まる場合もございます※※必ずお待ち頂ける方のみご購入をお願い致します。専用ページを作成いたします。世界に一つだけ！あなただけのハンドメイドのオーダーメイドの名入りのキラキラの両サイドにバタフライが2個と下にハートが付いたカスタムネックレスを作成いたします(*^^*)存在感がありおしゃれでゴージャスでかわいいアイスアウトネックレスです✨チェーンの長さは約35cm・40cm・45cm・50cm・55cm(55cmは+550円)からお選び頂けます。(多少前後する場合あり)カラーはゴールド、シルバー、ローズゴールド(ローズゴールドは+500円)の全3色からお選びいただけます。※文字数は10文字まで可能です。※文字数が5文字からは＋350円になり、2文字追加毎に＋250円で可能です。)素材：18金メッキのステンレススチール⚠️ネックレス一点の内容になり画像のジュエリーボックスは撮影用で付属いたしません。⚠️手作りで一個一個手作りの為、多少のキズや汚れなど加工時にできてしまうことがございますのでご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。⚠️写りや光の加減により実物とカラーが多少異なって見えることがございます。⚠️手作りの為、大きさや長さが毎回多少異なる場合がございます。※ご購入者都合のオーダー後の内容変更.返品.キャンセルは一切お受けできません。(不具合等は除く)発送方法はゆうゆうメルカリ便送料込みになります。(追跡、補償あり)#ハート#キラキラ#ヒップホップ#ゴージャス#バタフライ#蝶々#イニシャル#名入れラグジュアリーパーティーカスタマイズ名前入れ名入れネックレス文字入れヒップホップオリジナルネックレスセクシーネームネックレス名前入り0074