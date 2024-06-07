PART2 by JUNKO SHIMADA キルティング コート ジャンパー



ジャケット ノーカラー ボーダーキルト レディス PART2 BY JUNKO ... ジャケット ノーカラー ボーダーキルト レディス PART2 BY JUNKO ...



ジャケット ノーカラー ボーダーキルト レディス PART2 BY JUNKO ... ジャケット ノーカラー ボーダーキルト レディス PART2 BY JUNKO ...



ジャケット ノーカラー ボーダーキルト レディス PART2 BY JUNKO ... ジャケット ノーカラー ボーダーキルト レディス PART2 BY JUNKO ...



ジュンコシマダPart2 ベージュ キルティングコート | フリマアプリ ラクマ ジュンコシマダPart2 ベージュ キルティングコート | フリマアプリ ラクマ



JUNKO SHIMADA - ジュンコシマダPart2 ベージュ キルティング ... JUNKO SHIMADA - ジュンコシマダPart2 ベージュ キルティング ...



Part2〛〚JUNKO SHIMADA〛ボア✳コート✳キルティング✳新品✳- Part2〛〚JUNKO SHIMADA〛ボア✳コート✳キルティング✳新品✳-



JUNKO SHIMADA - ジュンコシマダPart2 ベージュ キルティング ... JUNKO SHIMADA - ジュンコシマダPart2 ベージュ キルティング ...



ジュンコシマダパート２ JUNKO SHIMADA part2 キルティングコート 総裏地 フード 9 ベージュ /CT ■MO レディース ジュンコシマダパート２ JUNKO SHIMADA part2 キルティングコート 総裏地 フード 9 ベージュ /CT ■MO レディース



Part2〛〚JUNKO SHIMADA〛ボア✳コート✳キルティング✳新品✳- Part2〛〚JUNKO SHIMADA〛ボア✳コート✳キルティング✳新品✳-



ジュンコシマダPart2 ベージュ キルティングコート ジュンコシマダPart2 ベージュ キルティングコート



B30166 PART2 by JUNKO SHIMADA パート2 ジュンコシマダ キルティング ... B30166 PART2 by JUNKO SHIMADA パート2 ジュンコシマダ キルティング ...



Part2〛〚JUNKO SHIMADA〛ボア✳コート✳キルティング✳新品✳- Part2〛〚JUNKO SHIMADA〛ボア✳コート✳キルティング✳新品✳-



S1637 パート2 BYジュンコシマダ♡キルティングコート 羽織り 防寒 15 ... S1637 パート2 BYジュンコシマダ♡キルティングコート 羽織り 防寒 15 ...



Part2〛〚JUNKO SHIMADA〛ボア✳コート✳キルティング✳新品✳- Part2〛〚JUNKO SHIMADA〛ボア✳コート✳キルティング✳新品✳-



UNKO SHIMADA PART2 ジュンコシマダハキルティングジャケット/15/ポリエステル/BLK/ UNKO SHIMADA PART2 ジュンコシマダハキルティングジャケット/15/ポリエステル/BLK/

こんにちは(・ᴗ・)#miyu♡古着♡です。ご覧いただきありがとうございます❕フォローしていただいた方にお得な割引を行っております♪フォロー割☞100円OFF サービスご利用の際はコメントにてお知らせください！（詳しくはプロフィールをご覧下さい）✍︎商品説明裏地の赤チェックがかわいいキルティングコートです◎バチンと留めるボタン留めです◎表地裏地中綿100パイピングレーヨン100【ブランド】PART2byJUNKOSHIMADA 【色】黒ブラック【サイズ】13AR肩幅41袖丈61.5着丈74身幅47※素人の採寸となってますので若干の誤差は、ご了承ください。【状態】 多少の使用感はありますが、良い状態です。これからも長くご愛着頂けます。コメント、即購入どちらも大歓迎ですのでよろしくお願いいたします☺︎︎︎︎■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。■状態、画像、採寸について＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。［番号］R91－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－入手困難な海外輸入ビンテージ古着から定番着回し最強ブランド古着を多種多様に揃えております！以下リンク↓↓よりご確認下さい！#miyu♡古着♡－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－今後もどんどん出品していきますのでご購入の際はフォローしてくださいね‪‪❤︎‬-̗̀フォロー、お問い合わせお待ちしております‪̖́-