【極美品】コーチ　ハンドバッグ　2way PVC レザー　マルチカラー

ご覧いただきありがとうございます。他にもたくさん出品しております。ぜひお立ち寄りくださいませ。→#életフォロワー様限定のお値引きや、ゲリラでセールを行うこともございますので、ぜひフォローお待ちしております。取り置き不可、即決優先でお願い致します。メルカリルールに則り、お互い気持ちよくお取引ができればと思っております。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー出品内容■ブランドCOACHコーチ■型番・シリアルF28469■アイテムハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグ 肩掛け 斜め掛け 2wayレディース PVCレザー シグネチャー 通勤 通学 ロゴ金具 ゴールド金具■サイズWヨコ 上25cm下34.5cmHタテ 19cmDマチ 上7cm下15cmハンドル13cm(付け根からの高さ)ショルダー96〜108cm(穴×5)※平置きでの採寸です多少の誤差がある場合がございます。■カラーブラウン 茶レッド 赤ピンク■素材レザーPVC■仕様マグネット開閉式ファスナー付き仕切りスペース×1ファスナー式内ポケット×1内ポケット×2■付属品ショルダーストラップ■状態詳細やや型崩れがある程度で、その他特に目立った傷や汚れはなく、非常に綺麗な状態です。※小さな汚れ、傷、くすみ等はなるべく写真に収めるよう心がけておりますが、伝わりづらかったり、見逃している場合がございます。あくまで中古品ということをご了承の上ご購入ください。■配送防水、型崩れ防止をした上で簡易包装にて48時間以内に発送いたします。やむを得ず遅れてしまう場合には、あらかじめご連絡いたします。■購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋、古物市場鑑定済みの正規品です。※鑑定済みの中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識の上、当方でも検品しております。万が一偽物であった場合は返金対応させていただきますのでご安心ください。管理番号:0132-0004



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