【お値下】美品　グッチ トートバッグ シマ GG 肩掛け可 BLACK

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グッチトートバッグシマGG肩掛け可BLACK購入当時は数回使用後、クローゼット保管、勿体なくてあまり使用出来ませんでした。状態はとても良いと思います。また、目立つキズはありませんが細かいキズやすり傷があります。5,6枚目角と7枚目（気になる方はご遠慮下さい。）縦29㌢横35㌢幅14㌢ 素人採寸A4サイズ入ります。画像無しですが茶色の保存袋付きお値下しました85000→750002017年購入税込¥102,600@佐野アウトレット