フェンディ　ドクターズバッグ

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フェンディのセレリアドクターズバッグカラー カーキ大切に使ってきましたが、使用に伴い少しベロアが切れている部分があります。（画像参照）使用には問題ないかと思います。値下げ済みのため、値下げ不可になります。