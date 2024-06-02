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フェンディ　ドクターズバッグ
商品番号 T52277972134
商品名

フェンディ　ドクターズバッグ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンディのセレリアドクターズバッグカラー　カーキ大切に使ってきましたが、使用に伴い少しベロアが切れている部分があります。（画像参照）使用には問題ないかと思います。値下げ済みのため、値下げ不可になります。
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