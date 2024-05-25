試着のみ【Re.】リンガーロゴTシャツ

○仲里依紗さんのブランド○フリーサイズ○オーバーサイズのような作りになっています○レッド○自宅で試着しましたが、自分には似合わず、なかなか手放せず保管していました。○傷汚れはありません。○自宅保管品にご理解のある方、ご検討ください。○柄・デザイン...プリント（ロゴなど）○カラー...ホワイト○袖丈...半袖○ネック...Uネック○季節感...春,夏,秋#ゆったり#仲里依紗#リンガーロゴ#RE.#ビッグT#オーバーサイズ



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