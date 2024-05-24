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LOWRYSFARM フェザージャガードキャミ
商品番号 V17913240950
商品名

LOWRYSFARM フェザージャガードキャミ
ブランド名 ローリーズファーム
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2回着用大人気完売アイテム■素材特性■\u003cフェザー\u003eフェザーのような毛足が特徴のカットジャガード素材を使用。\u003cジャガード\u003e小花柄のジャガード素材。適度な光沢感とハリ感が特徴です。■デザイン■適度に広がる裾デザインで、襟元はシンプルにスクエアネックと肩紐で華奢見えする印象に仕上げました。バックはゴムが入っているのでストレスなく着ていただけます。肩紐は調節可能です。ーーー■スタイリング例■インナーにはロゴTやツアーTなどを合わせてカジュアルに着こなしたり、メロ－トップスなどと合わせると甘目なスタイリングになります。お揃いのパンツと合わせたスタイリングもオススメ。カラー···ブラックカップ···カップなしローリーズファームLOWRYSFARM
http://narcologia.ru/goods/update919695.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose773840.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild819852.html
フェザージャガードキャミ FREE
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フェザージャガードキャミ　962452
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