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dholicで￥7000位で購入しました。２回ほど着用しましたが、着る機会がなくお譲り致します。S~Mまで着用可能だと思います。#iena#アダムエロペ#ユナイテッドアローズ#ビームス#イエナ#トゥモローランド#ノーリーズ#スピックアンドスパン#ケイビーエフ#アーバンリサーチ#ロッソ#ジャーナルスタンダード#イエナスローブ#プラージュ#フレイアイディー#ローリーズファーム#ジーナシス#ナノユニバース#グリーンレーベルリラクシング#ミラオーウェン#ビューティアンドユースユナイテッドアローズ#トゥデイフル#フレームワーク#ビューティフルピープル #ドゥーズィーエムクラス#ザラ#ワンピース#ワンピ#カーディガン#ロングカーディガン#ロングカーデ