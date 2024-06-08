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frameworkフレームワーク　シャツ
商品番号 Q97944242406
商品名

frameworkフレームワーク　シャツ
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレームワーク少し長めのシャツです。カラーはカーキ着用は2,３回ですがクローゼット保管です。とろみのある柔らかい生地感です。折り畳んでの発送となります。中古品にご理解いただきますようお願いいたします。即購入大歓迎です。気になる事がございましたらお気軽にどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/procurement811433.html
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