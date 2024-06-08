frameworkフレームワーク　シャツ

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【FRAMeWORK フレームワーク】ネルチェックシャツ◆[品番：BYCW0001029]｜B.C STOCK（ベーセーストック）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）



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フレームワーク少し長めのシャツです。カラーはカーキ着用は2,３回ですがクローゼット保管です。とろみのある柔らかい生地感です。折り畳んでの発送となります。中古品にご理解いただきますようお願いいたします。即購入大歓迎です。気になる事がございましたらお気軽にどうぞ。